Испанцы и аргентинцы в первом тайме финального матча ЧМ-2026 не открыли счет

Первый тайм финального матча ЧМ между Испанией и Аргентиной прошел без голов Испанцы и аргентинцы в первом тайме финального матча ЧМ-2026 не открыли счет

Москва19 июл Вести.Сборные Испании и Аргентины не смогли открыть счет в течение первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026). Игра проходит в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

Аргентина стала второй командой, которая в первом тайме финальной игры турнира не нанесла ни одного удара по воротам, обратил внимание портал Opta, который ведет статистику с 1966 года.

Аналогичная ситуация впервые произошла в финальной встрече турнира 2022 года, когда французы также не смогли пробить по воротам аргентинцев.

Аргентина является действующим чемпионом мира. За всю историю турнира они трижды побеждали и столько же раз проигрывали в финале.

Испания, в свою очередь, играет в решающем матче во второй раз. "Красная фурия" завоевала золото чемпионата мира в 2010 году.

Перерыв между таймами в финальном матче продлился 27 минут. Ранее газета The Times писала, что Международная федерация футбола (FIFA) планировала увеличить перерыв с 15 минут до 30.