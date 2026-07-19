Москва19 июлВести.Сборные Испании и Аргентины не смогли открыть счет в течение первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026). Игра проходит в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).
Аргентина стала второй командой, которая в первом тайме финальной игры турнира не нанесла ни одного удара по воротам, обратил внимание портал Opta, который ведет статистику с 1966 года.
Аналогичная ситуация впервые произошла в финальной встрече турнира 2022 года, когда французы также не смогли пробить по воротам аргентинцев.
Аргентина является действующим чемпионом мира. За всю историю турнира они трижды побеждали и столько же раз проигрывали в финале.
Испания, в свою очередь, играет в решающем матче во второй раз. "Красная фурия" завоевала золото чемпионата мира в 2010 году.
Перерыв между таймами в финальном матче продлился 27 минут. Ранее газета The Times писала, что Международная федерация футбола (FIFA) планировала увеличить перерыв с 15 минут до 30.