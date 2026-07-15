Перерыв в финале чемпионата мира по футболу может продлиться 30 минут

Перерыв финала ЧМ-2026 по футболу может продлиться 30 минут Перерыв в финале чемпионата мира по футболу может продлиться 30 минут

Москва15 июл Вести.Перерыв между таймами в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года может быть увеличен до 30 минут. Об этом сообщает газета The Times.

Во время паузы между таймами состоится шоу с участием канадского исполнителя Джастина Бибера, американской певицы Мадонны, колумбийской исполнительницы Шакиры и поп-группы BTS из Южной Кореи.

Финальная встреча состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Первым финалистом турнира стала сборная Испании, обыгравшая в полуфинале команду Франции со счетом 2:0. Второй участник решающего матча определится по итогам полуфинальной встречи между сборными Англии и Аргентины, которая пройдет 15 июля.