Москва14 июлВести.Сборная Испании по футболу завершала первый тайм полуфинального матча чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) против команды Франции со счетом 1:0.
На 22-й минуте игры, которая проходит в американском городе Арлингтон (штат Техас), счет открыл вингер Микель Оярсабаль, успешно реализовав пенальти. Нарушение произошло в отношении Ламина Ямаля.
На 30-й минуте защитник французской команды Вильям Салиба получил травму и был вынужден покинуть поле. Его заменил Максанс Лакруа.
В первой половине игры желтые карточки получили французский полузащитник Адриен Рабьо и испанский защитник Марк Кукурелья.
На момент написания материала второй мяч в ворота Майка Меньяна из пределов штрафной площади забил защитник Педро Порро.
Вечером 14 июля стали известны стартовые составы обеих команд в полуфинальном матче ЧМ-2026.