Сборная Испании выиграла у Франции первый тайм матча 1/2 финала ЧМ-2026

Сборная Испании ведет в матче полуфинала ЧМ-2026 против команды Франции Сборная Испании выиграла у Франции первый тайм матча 1/2 финала ЧМ-2026

Москва14 июл Вести.Сборная Испании по футболу завершала первый тайм полуфинального матча чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) против команды Франции со счетом 1:0.

На 22-й минуте игры, которая проходит в американском городе Арлингтон (штат Техас), счет открыл вингер Микель Оярсабаль, успешно реализовав пенальти. Нарушение произошло в отношении Ламина Ямаля.

На 30-й минуте защитник французской команды Вильям Салиба получил травму и был вынужден покинуть поле. Его заменил Максанс Лакруа.

В первой половине игры желтые карточки получили французский полузащитник Адриен Рабьо и испанский защитник Марк Кукурелья.

На момент написания материала второй мяч в ворота Майка Меньяна из пределов штрафной площади забил защитник Педро Порро.

Вечером 14 июля стали известны стартовые составы обеих команд в полуфинальном матче ЧМ-2026.