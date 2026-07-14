Мбаппе вошел в стартовый состав французов на полуфинал ЧМ против испанцев

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании Мбаппе вошел в стартовый состав французов на полуфинал ЧМ против испанцев

Москва14 июл Вести.Килиан Мбаппе включен в стартовый состав сборной Франции на полуфинал чемпионата мира по футболу против испанской команды. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Французский нападающий не смог завершить четвертьфинальный матч против сборной Марокко. Мбаппе был заменен на 77-й минуте из-за повреждения лодыжки.

Помимо него в стартовый состав попали Меньян, Динь, Кунде, Упамекано, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Олисе и Барколя.

У испанцев с первых минут на поле появятся Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Руис, Баэна, Ольмо, Родри, Ямаль и Оярсабаль.

Встреча пройдет 14 июля в Арлингтоне. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся сборные Англии и Аргентины. Финал состоится 19 июля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что полуфинальный матч чемпионата мира между французскими и испанскими футболистами начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце.