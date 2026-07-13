Полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

На чемпионате мира по футболу вспомнят жертв теракта в Ницце Полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

Москва13 июл Вести.Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

Террористический акт в Ницце произошел 14 июля 2016 года. Уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель на грузовике врезался в толпу людей, отмечавших День взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек.

Перед матчем между Францией и Испанией будет проведена минута молчания в память жертв теракта в Ницце написал Макрон на своей странице в соцсети Х

Он также поблагодарил президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, согласившегося устроить акцию в память о жертвах теракта.

Полуфинал чемпионата мира между сборными Франции и Испании состоится 14 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся национальные команды Аргентины и Англии. Игра пройдет 15 июля.