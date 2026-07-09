Журналисты из Франции и Марокко чуть не подрались друг с другом на ЧМ

Журналисты из Франции и Марокко устроили скандал на пресс-конференции на ЧМ Журналисты из Франции и Марокко чуть не подрались друг с другом на ЧМ

Москва9 июл Вести.Журналисты из Франции и Марокко чуть не устроили драку на пресс-конференции в преддверии очного матча сборных стран в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил журналист Sky Керри Хау.

Встреча сборных Франции и Марокко пройдет 9 июля в американском Фоксборо и начнется в 23:00 мск. Как отмечает свидетель, конфликт произошел в начале пресс-конференции.

В то время, как нападающий сборной Марокко Браим Диас отвечал на первый заданный вопрос, на задних рядах зала два корреспондента начали кричать друг на друга. После журналист из Марокко заявил, что французский коллега его ударил. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее 9 июля сообщалось, что в Парагвае на местном празднике сожгли чучело капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.