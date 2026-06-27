Четверо были ранены в Массачусетсе после выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф ЧМ

Четыре человека получили ранения в США после матча сборной Кабо-Верде на ЧМ Четверо были ранены в Массачусетсе после выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф ЧМ

Москва27 июн Вести.Минимум четыре человека получили огнестрельные ранения в штате Массачусетс во время празднования выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщает NBC News.

Беспорядки произошли в городе Броктон, в котором, как отмечает телеканал, проживают около 20 тысяч выходцев из африканской островной страны. В пятницу, 26 июня, сотни болельщиков вышли на центральные улицы города, чтобы отпраздновать выход сборной Кабо-Верде в 1/16 финала дебютного для команды чемпионата мира.

В итоге, по данным полиции, во время празднования произошли несколько перестрелок, в ходе которых ранения получили как минимум четыре человека. Пострадавшие были доставлены в больницу, степень тяжести их ранений не уточняется.

Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося, у органов правопорядка есть фото одного из подозреваемых в стрельбе. Это чернокожий мужчина в темном свитере.

Сборная Кабо-Верде 26 июня сыграла в Хьюстоне вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 0:0 и заняла в итоге второе место в таблице группы H с тремя очками в активе. Команда впервые выступает в финальной части чемпионата мира.