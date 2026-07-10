Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Париже и Лондоне после вылета с ЧМ

Марокканцы устроили погромы в Париже и Лондоне после вылета их сборной с ЧМ Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Париже и Лондоне после вылета с ЧМ

Москва10 июл Вести.Поклонники сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Париже и Лондоне после поражения их национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной Франции, сообщают местные СМИ.

Встреча сборных Франции и Марокко прошла в пригороде Бостона 9 июля и завершилась победой французов со счетом 2:0. Команда Дидье Дешама стала первым полуфиналистом нынешнего чемпионата мира.

Отмечается, что в столице Великобритании в результате стычек с марокканскими фанатами пострадал один полицейский. Нарушители нападали на проезжающие машины и на полицейских, а также забросали мусором улицы.

В Париже в ночь на 10 июля были дополнительно мобилизованы 20 тысяч сотрудников правопорядка. Марокканцы поджигали мусорные баки, а также перестреливались фейерверками с поклонниками сборной Франции. При этом, как отмечают очевидцы, ночь в Париже прошла спокойнее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что марокканские фанаты организовали беспорядки в Гааге после матча с французами.