Из-за беспорядков в Париже на фоне победы "ПСЖ" 200 человек ранены, один погиб

Москва31 мая Вести.Свыше 200 человек пострадали и один погиб в результате беспорядков футбольных болельщиков в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Франции.

Более 200 человек получили ранения, и один человек погиб в Париже после второй подряд победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, что возобновило ожесточенные дебаты во Франции по поводу уличного насилия говорится в сообщении

Накануне основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее лондонского "Арсенала" - 4:3.

По словам министра внутренних дел Франции, по всей стране было задержано 780 нарушителей. Выступая в воскресенье на пресс-конференции, он отметил, что эта цифра на 30% выше, чем в прошлом году "в связи с таким же событием". Из числа задержанных 457 футбольных фанатов и хулиганов были помещены под стражу.