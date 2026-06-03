Le Parisien: количество погибших в беспорядках после победы "ПСЖ" выросло до 3

Le Parisien: в беспорядках после победы "ПСЖ" в ЛЧ погибли трое человек Le Parisien: количество погибших в беспорядках после победы "ПСЖ" выросло до 3

Москва3 июн Вести.Количество погибших в погромах, которые произошли после победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в Лиге чемпионов (ЛЧ), увеличилось до трех, сообщает французская газета Le Parisien.

Помимо одного разбившегося мотоциклиста, о котором сообщили СМИ, еще двое человек упали в Сену и утонули, отмечает газета.

По свидетельствам очевидцев, один из погибших сам прыгнул в реку, речь идет об уроженце Руанды 1997 года рождения. Полиция Парижа начала расследование.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что более 890 человек задержаны в ходе беспорядков. Почти 200 человек пострадали.

В финале ЛЧ, который прошел в Будапеште, "ПСЖ" обыграла английский "Арсенал" в серии пенальти (4:3). Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды одержавшим победу в ЛЧ.