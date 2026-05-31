Ножи, реанимация и ДТП: трагические итоги триумфа ПСЖ в Париже Число пострадавших в Париже после финала Лиги чемпионов выросло до 11 человек

Москва31 мая Вести.По меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести в ходе ночных беспорядков в Париже, вспыхнувших после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции.

Среди пострадавших зафиксированы случаи тяжелого травматизма. В районе площади Республики один человек получил ножевое ранение. Кроме того, медицинские службы ведут борьбу за жизнь мужчины, которого извлекли из реки Сены в состоянии клинической смерти с остановкой сердца.

На кольцевой автодороге столицы произошло тяжелое ДТП: автомобиль с двумя пассажирами на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, оба пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. Также сообщается о семи пострадавших полицейских, один из которых находится под наблюдением врачей с тяжелыми травмами.