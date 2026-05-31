Москва31 маяВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал волнения в Париже после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, связав инцидент с бесконтрольной иммиграцией.
На видео, опубликованном испанским журналистом Хавьером Негре в соцсети X, видно, как люди разбивают витрины магазинов и автомобили. В публикации утверждается, что на кадрах показаны "сцены гражданской войны" в Париже.
Дмитриев связал происходящее с бесконтрольной иммиграцией, отметив, что это одна из ошибок, которую "бюрократы ЕС" не могут признать и решить.
Бесконтрольная иммиграция – это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправитьнаписал Дмитриев в X
"ПСЖ", за который выступал российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл 30 мая лондонский "Арсенал" в финале ЛЧ в Будапеште (1:1, 4:3 по пенальти).