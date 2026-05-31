Le Figaro: в Париже задержаны 140 человек после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Москва31 мая Вести.Минимум 140 человек задержаны в Париже после победы французской футбольной команды "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в Лиге чемпионов (ЛЧ), сообщает газета Le Figaro.

В 2025 году, после победы "ПСЖ" над "Интером" в финале ЛЧ, во французской столице отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и повреждения витрин.

На Елисейских полях собрались 20 тыс. человек, где развернуты крупные силы безопасности, особенно в верхней части проспекта, в нескольких десятках метров от Триумфальной арки отмечает газета

В финале ЛЧ парижане обыграли лондонский "Арсенал". Основное время матча закончилось со счетом 1:1, но "ПСЖ" оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти – 4:3.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, дважды выигрывавшим ЛЧ.