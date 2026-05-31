На Елисейские поля после победы "ПСЖ" вышли 20 тысяч фанатов

Москва31 мая Вести.Почти 20 тыс. болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу команды в финале Лиги чемпионов (ЛЧ), сообщает газета Le Figaro.

"ПСЖ", за который выступал российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл 30 мая лондонский "Арсенал" в финале ЛЧ в Будапеште (1:1, 4:3 по пенальти)​​​.

Для обеспечения безопасности задействовано большое количество правоохранителей.

Футбольные болельщики довольно часто устраивают беспорядки на улицах французских городов. В 2025 году, после победы "ПСЖ" над "Интером" (5:0), в Париже отмечены случаи мародерства, уничтожения уличной мебели, повреждения витрин магазинов, поджога автомобилей и велосипедов. Тогда французские полицейские произвели 563 ареста, напоминает газета.

В ночь на 31 мая 140 человек задержаны в Париже после победы "ПСЖ" в ЛЧ.