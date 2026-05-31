Человек погиб в ДТП в Париже на фоне победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Москва31 мая Вести.В Париже на фоне погромов после победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов человек погиб в результате ДТП. Об этом пишет издание Franceinfo со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, что мотоциклист врезался в бетонное ограждение на кольцевой дороге.

Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы … на воскресенье … на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что в результате погромов после победы "ПСЖ" в Париже по меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести.