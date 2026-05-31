Москва31 маяВести.В Париже на фоне погромов после победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов человек погиб в результате ДТП. Об этом пишет издание Franceinfo со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что мотоциклист врезался в бетонное ограждение на кольцевой дороге.
Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы … на воскресенье … на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионовотмечается в публикации
Ранее сообщалось, что в результате погромов после победы "ПСЖ" в Париже по меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести.