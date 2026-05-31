Москва31 маяВести.Власти Франции сурово накажут зачинщиков и участников беспорядков, охвативших страну после победы "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Такое заявление французский лидер сделал в ходе приема футболистов и тренерского состава клуба в Елисейском дворце.
Мы будем жестко реагировать на эти неприемлемые действиясказал Макрон в ходе выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X
Президент Франции поблагодарил полицейских и пожарных за их работу по предотвращению и устранению последствий беспорядков.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков футбольных болельщиков в Париже пострадали более 200 человек, один погиб. По заявлению МВД Франции, по всей стране было задержано 780 нарушителей.
Финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом" прошел 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". Парижане одержали победу в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1. "ПСЖ" завоевал главный еврокубок второй год подряд.