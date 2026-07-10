Марокканские болельщики вышли на улицы Гааги после поражения сборной на ЧМ-2026

Сотни болельщиков футбольной сборной Марокко перекрыли улицы Гааги Марокканские болельщики вышли на улицы Гааги после поражения сборной на ЧМ-2026

Москва10 июл Вести.Болельщики национальной команды Марокко перекрыли улицы Гааги после поражения сборной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Собравшиеся в районе Схилдерсвейк вышли на проезжую часть, вследствие чего движение было полностью заблокировано, передает агентство.

Многие болельщики, как подчеркивается, перемещаются по городским улицам на автомобилях и скутерах, слышны звуки использования пиротехники. На месте находится полиция. Стражи порядка сначала призывали участников акции разойтись, а теперь пытаются вытеснить футбольных фанатов с проезжей части.

Сборная Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 проиграла команде Франции. У французов отличились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.