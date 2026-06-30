Сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Нидерландов покинула чемпионат мира после поражения от Марокко Сборная Марокко обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в 1/8 финала ЧМ

Москва30 июн Вести.В мексиканской Гуадалупе состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Марокко. Нидерландская команда уступила сопернику в серии пенальти и покинула турнир.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. На 72-й минуте Коди Гакпо вывел европейскую сборную вперед. На 90+1-й минуте Исса Диоп забил ответный гол.

В дополнительное время командам отличиться не удалось. В серии пенальти марокканцы одержали победу со счетом 3:2.

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с Канадой.

Ранее немецкие футболисты сенсационно уступили команде Парагвая. Сборная Германии проиграла сопернику в серии пенальти.