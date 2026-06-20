Москва20 июнВести.Сборная Турции проиграла парагвайской команде со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата группового этапа чемпионата мира по футболу.
Гол в турецкие ворота забил парагваец Матиас Галарса в первом тайме спустя 64 секунды после начала встречи, тем самым установив рекорд чемпионата по этому показателю.
В конце первого тайма нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон был в соответствии с новыми правилами ФИФА удален с поля после того, как в ходе конфликтной ситуации обратился к игроку турецкой команды, прикрыв при этом рот рукой.
Сборная Турции, выступающая в группе D, лишилась шансов выйти в плей-офф после проигрышей в матчах с командами из Парагвая (0:1) и Австралии (0:2).
Первой командой, утратившей возможность выйти в плей-офф, стала сборная Гаити, проиграв Бразилии со счетом 0:3.