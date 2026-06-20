На ЧМ впервые удалили с поля игрока за прикрытый рот при конфликтной ситуации

Футболист из Парагвая стал первым, кого удалили за прикрытый рот при конфликте На ЧМ впервые удалили с поля игрока за прикрытый рот при конфликтной ситуации

Москва20 июн Вести.Футболист парагвайской сборной Мигель Альмирон стал первым игроком, удаленным с поля за прикрытый рот в конфликтной ситуации. Он получил красную карточку в соответствии с изменениями, внесенными Международной федерацией футбола перед чемпионатом мира, пишет ТАСС.

Согласно нововведениям, любой футболист, прикрывший рот рукой, плечом или футболкой может получить прямую красную карточку, так как подобный жест может расцениваться как попытка скрыть от телекамер содержание разговора.

Альмирон получил красную карточку в ходе встречи второго тура группового этапа ЧМ 2026 против команды Турции. В конце первого тайма Альмирон, обратившись к защитнику команды Турции Мерту Мюльдюру, сказал ему что-то, прикрывая рот рукой. Главный арбитр встречи после просмотра видеоассистента рефери (VAR) принял решение показать парагвайскому футболисту красную карточку.

На данный момент, во втором тайме, сборная Парагвая обыгрывает турецкую команду со счетом 1:0.