Парагвайский футболист присвоил часы арбитра во время матча ЧМ-2026

Полузащитник сборной Парагвая присвоил часы арбитра во время матча ЧМ-2026 Парагвайский футболист присвоил часы арбитра во время матча ЧМ-2026

Москва21 июн Вести.Полузащитник сборной Парагвая по футболу Матиас Галарса в ходе матча с Турцией в рамках ЧМ-2026 стал виновником неловкой ситуации.

Во время потасовки между футболистами, произошедшей в добавленные к первому тайму минуты, главный арбитр Иван Бартон обронил наручные часы. Пропажу заметил парагвайский полузащитник и забрал их себе.

Пользователи соцсетей и зрители осудили подобное поведение, так как эпизод с часами попал в объективы телекамер.

По информации Yahoo Sports, Галарса позже вернул часы владельцу. Во втором тайме арбитр вновь был замечен с ними на руке.