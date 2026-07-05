Москва5 июл Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал стиль игры сборной Парагвая после матча 1/8 финала чемпионата мира против Франции.

Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе.

Победил футбол, а "войнушка" Парагвая оказалась позорной приводит комментарий Губерниева "Спорт-Экспресс"

По мнению Губерниева, французская команда демонстрировала футбольную игру, тогда как соперник сделал ставку на чрезмерно жесткий стиль.

Комментатор заявил, что самоотверженность и самоотдача отличаются от грубости и жестокости, а действия парагвайских футболистов назвал "грязью".