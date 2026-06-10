Москва10 июн Вести.США стараются показать свою состоятельность проведением чемпионата мира по футболу 2026, заявил ИС "Вести" телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Америка до сих пор презрительно называет легендарный футбол соккером. И по большому счету, в Америке футбол как социальное большое явление, как во всех остальных уголках земного шара, так и не стал. Он остается соккером. Америка каждый раз не просто показывает, что она совсем не футбольная страна. А вопрос такой: зачем тогда проводить подобные соревнования? Но тем не менее Соединенные Штаты вместе с партнерами – Мексикой, Канадой – все же пытаются доказать свою состоятельность заметил Губерниев

Кроме того, добавил комментатор, смущает и то, что в ряде городов Америки, где тренируются спортсмены, в дни проведения Мундиаля стоит жаркая погода. Также вопросы вызывает избирательный подход принимающей стороны к футболистам из Ирана.

Там [в США] жара еще будет обалденная. Как в принципе команды играть будут – тоже непонятно. Опять-таки политика двойных стандартов по отношению к сборной Ирана, дескать, вот тут нельзя, там можно. Очень не хочется думать и говорить, что есть команды, так сказать, первого сорта или команды, скажем, второго сорта отметил Губерниев

На больших турнирах, согласно принципу честной игры, отношение должно быть одинаковым ко всем участникам, заключил он.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова о возвращении российской сборной в мировой футбол.