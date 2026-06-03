Рубио заявил, что США будут следить за составом делегации Ирана на ЧМ-2026 Рубио: США проследят, кто приедет на ЧМ-2026 со сборной Ирана

Москва3 июн Вести.Власти Соединенных Штатов будут внимательно следить, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года со сборной Ирана не приехали люди, которые не имеют никакого отношения к спорту. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, у Вашингтона "нет проблем" с въездом иранских спортсменов на территорию США.

Чего мы точно не допустим, так это того, чтобы они включили в свою делегацию людей, которые, как нам известно, не имеют никакого отношения к спорту и связаны с Корпусом стражей исламской революции или чем-то подобным, поэтому мы будем очень внимательно следить за этим цитирует Рубио агентство Reuters

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он отметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии соблюдения прав иранских спортсменов во время турнира.

Мундиаль пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.