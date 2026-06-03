Москва3 июнВести.Власти Соединенных Штатов будут внимательно следить, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года со сборной Ирана не приехали люди, которые не имеют никакого отношения к спорту. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, у Вашингтона "нет проблем" с въездом иранских спортсменов на территорию США.
Чего мы точно не допустим, так это того, чтобы они включили в свою делегацию людей, которые, как нам известно, не имеют никакого отношения к спорту и связаны с Корпусом стражей исламской революции или чем-то подобным, поэтому мы будем очень внимательно следить за этимцитирует Рубио агентство Reuters
Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он отметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии соблюдения прав иранских спортсменов во время турнира.
Мундиаль пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.