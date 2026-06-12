Москва12 июн Вести.Чемпионат мира по футболу, который стартовал 11 июня, вызывает разочарование. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Армен Гаспарян.

По его словам, разочаровывает, что Международная федерация футбола (FIFA) стремится притянуть политику к спорту, а поведение игроков сборных оставляет желать лучшего.

Мое поколение безумно любило футбол, и мы смотрели все чемпионаты мира, все матчи, а со временем футбол, как и вся наша жизнь, превратились в нечто совершенно иное. Если раньше это выходили брутальные мужики, а сейчас… они [футболисты] стоят во время гимна, могут поправлять прическу, могут почесывать себе разные места интимного предназначения, несмотря на то, что 200 камер их будут показывать. Это все их не смущает. А эти бесконечные падения и кривляния, да и сама по себе эта политика FIFA? Ведь раньше, что такое был чемпионат мира? Это 24 лучшие команды, там не было инвалидов умственного труда, а сейчас их 48. И там сборные, на которые не то, что без слез не взглянешь, а, думаю, наверное, зрителям надо доплачивать за то, что они будут это смотреть сказал он

Гаспарян отметил, что в преддверии чемпионата его удивило то, что обсуждения были не о футболе, а о скандальных эпизодах, связанных с организацией ЧМ.

Это бесконечная попытка все это привязать к политике. Футбол - это эмоции, праздник жизни, а в первые дни до чемпионата мира и сейчас обсуждают что угодно, только не сам по себе футбол. Зачем обыскивали сборную Узбекистана, чем провинились швейцарцы, которых поселили в месте, где живут ядовитые..., что делать со сборной Ирана, которая дефилирует со значком в память погибших? Идет обсуждение чего угодно, и какой же это праздник спорта? Сейчас мы постоянно должны обсуждать нечто отдаленное, приближенное к футболу, причем все это подается под маркой Чемпионата мира отметил эксперт

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии ИС "Вести" заявлял, что ощущение праздника в связи с Чемпионатом мира по футболу у него отсутствует.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике до 19 июля. В чемпионате принимают участие 48 команд.