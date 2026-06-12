Москва12 июн Вести.В России следует изменить систему отбора футболистов, заявил ИС "Вести" политолог Армен Гаспарян. По его словам, вместо иностранных легионеров следует растить собственных спортсменов.

Я давно предлагал отказаться вообще от легионеров, чтобы бегали наши. Мы умудряемся сначала на всех трибунах говорить про импортозамещение, а потом ты включаешь чемпионат России и возникает вопрос: а как же так загорели-то жители Краснодарского края? Все это вызывает у меня оторопь

Гаспарян усомнился в том, что в России удастся повторить китайский опыт, где стала популярной деревенская футбольная суперлига.

У нас это все сделают под бюджет области и будут кормить дармоедов, которые не будут ничего делать. И на футбольном поле тоже никаких результатов не будет. Один из бичей нашего футбола - это как раз привязка к бюджетам. То есть ты в мае чемпионат закончил, у тебя количество лодырей запредельное, а бюджета на новых нет, и поэтому танцуем дальше. Вообще систему надо трансформировать, а у нас все время пытаются что-то придумать, как бы все оставить, и потом оправдать, почему ничего не получилось