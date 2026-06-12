Москва12 июн Вести.Чемпионат мира по футболу, который проводится до 19 июля в США, Мексике и Канаде, является чрезмерно коммерчески ориентированным. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог Армен Гаспарян.

Это сейчас превращено, не пойми во что, я не удивлюсь, даже если [президент США Дональд] Трамп заберет себе в результате Кубок ЧМ, раз ему не дали Нобелевскую премию. И, безусловно, все это сделали очень коммерчески ориентированным. Эти туристы, которые бегают, обливают друг друга пивом, что-то кричат - то есть шума много, а качество футбола как такового я не вижу отметил он

По словам Гаспаряна, ранее заядлые болельщики из России стали безразличны к международным турнирам.

Исторические сборные, европейские, которых всегда в нашей стране сильно любили, сейчас, насколько я понимаю, значительная часть людей к ним вообще равнодушна, потому что вмешалась политика сказал он

Кроме того, вызывает вопросы и состав сборных стран Европы.

Я помню сборную Франции 1984 года, где было два чернокожих, а сейчас я вижу сборную Алжира. Я понимаю, конечно, что мир стал глобальным и что в сборной Голландии должны исторически играть суринамцы, но я не могу это нормально воспринимать. Для меня достаточно странное зрелище, когда в сборной Германии этнических немцев - единицы, затесались чудом. И все вот это превращено в какую-то бесконечную ярмарку тщеславия, которой ты должен, по идее, радоваться. Меня всю жизнь с пятилетнего возраста футбол сопровождает, и у меня [в связи с ЧМ-2026] ни чувств, ни радости, ни удовольствия констатировал эксперт

Ранее Гаспарян раскритиковал Международную федерацию футбола (FIFA) за то, что она стремится притянуть политику к спорту.