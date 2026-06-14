Колосков: для меня Чемпионат мира превратился в фестиваль

Президент РФС Колосков: ЧМ из турнира превратился в фестиваль футбола Колосков: для меня Чемпионат мира превратился в фестиваль

Москва14 июн Вести.Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью "MK.ru" заявил, что футбольное первенство окончательно превратилось в коммерческое шоу.

Для меня значит, что футбол превратился в фестиваль. Это уже не футбольное соревнование, это не финальный турнир, это не сильнейшие команды играют. Это фестиваль футбола, где сборная Кюрасао участвует с танцами, плясками и прочим заявил Колосков

Так почетный президент РФС прокомментировал стартовавший 23-й чемпионат мира, который принимают Мексика, США и Канада. По его словам, расширение финального турнира до 48 команд и 104 матчей делается исключительно в угоду прибыли, а спортивная составляющая отодвинута на последний план.

Ветеран мирового футбола также возмутился решением президента ФИФА Джанни Инфантино вручить премию мира Дональду Трампу, добавив, что раньше за такую политическую акцию могли бы снять с должности.

Несмотря на критику, он назвал пятерку фаворитов нынешнего мундиаля: Испанию, Францию, Аргентину, Бразилию и Англию.

Ранее политолог Армен Гаспарян также назвал ЧМ-2026 ярмаркой тщеславия.