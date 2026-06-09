Москва9 июн Вести.Вик Уайлд, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, признался, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом он сказал в интервью порталу Sport24.

Он назвал турнир неинтересным для себя и напомнил, что единственный раз по-настоящему следил за мировым первенством в 2018 году, когда сборная России дошла до четвертьфинала.

Меня один раз в жизни интересовал чемпионат мира по футболу — в 2018 году, когда Россия была в четвертьфинале. Это было круто! сказал он

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Российская сборная отстранена от международных турниров и поэтому не могла претендовать на выход в финальную часть этого первенства.

Тем не менее в финальные заявки сборных на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) вошли 12 футболистов, которые выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.