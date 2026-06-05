Москва5 июн Вести.Летний Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом году проведен не будет из-за повышенного внимания к чемпионату мира по футболу. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев.

В беседе с ТАСС он рассказал, что Кубок этим летом было решено не проводить после дискуссий с клубами и партнерами лиги.

К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнерами и клубами… но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нем. В том числе финансовые ресурсы задействованы сказал Алаев

При этом, по словам президента РПЛ, зимний турнир будет организован, место определят позднее.

ЧМ-2026 впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов.

Российские футбольные клубы и сборная отстранены от матчей ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.