"Это беспредел": экс-тренера сборной России по футболу потрясли цены на ЧМ-2026 Бывший тренер сборной РФ Корнеев осудил стоимость билетов на ЧМ-2026

Москва4 июн Вести.Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев раскритиковал высокие цены на билеты предстоящего чемпионата мира 2026 года. По его словам, сложности доставит и оформление виз в Канаду и США.

Ситуацию с ценами экс-наставник сборной назвал "беспределом".

То, что они сделали с билетами, — это вообще беспредел. Ценники просто огромные. Для кого делается чемпионат мира — вообще непонятно… Чтобы какая‑то страна заработала или ФИФА заработала? Жалко болельщиков сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ"

Ранее сообщалось, что Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России и Белоруссии.

ЧМ-2026 впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов.

Российские футбольные клубы и сборная отстранены от матчей ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.