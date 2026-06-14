Москва14 июнВести.Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Лидеры РФ и США провели телефонный разговор.
Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионасообщил Ушаков
Чемпионат мира 2026 года проходит 11 июня - 19 июля с участием 48 национальных команд на территории трех стран (США, Канады и Мексики).