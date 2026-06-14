Путин в беседе с Трампом пожелал удачи организаторам Чемпионата мира по футболу

Путин пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026 Путин в беседе с Трампом пожелал удачи организаторам Чемпионата мира по футболу

Москва14 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи американским организаторам Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Лидеры РФ и США провели телефонный разговор.

Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпиона сообщил Ушаков

Чемпионат мира 2026 года проходит 11 июня - 19 июля с участием 48 национальных команд на территории трех стран (США, Канады и Мексики).