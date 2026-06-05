Песков: Путин не поедет в США на мероприятия к чемпионату мира по футболу

Песков рассказал, поедет ли Путин в США на мероприятия по случаю ЧМ по футболу Песков: Путин не поедет в США на мероприятия к чемпионату мира по футболу

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин не планирует посещать мероприятия, связанные с проведением в США чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность пригласить Путина на это спортивное событие.

Путин не поедет сказал Песков

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики.

Путин участвовал в мероприятиях чемпионата мира по футболу в 2018 году, который принимала Россия. Тогда президент выступил с речью на церемонии открытия мероприятия в московском стадионе "Лужники", посетил матч между национальной сборными и командой Саудовской Аравии, а также присутствовал на финальной игре между футболистами Франции и Хорватии.

В 2022 году российский лидер лично не присутствовал на проходившем в Катаре чемпионате мира по футболу, но отметил, что следил за второй половиной финального матча между Аргентиной и Францией.

После завершения этой игры Путин позвонил занимавшему тогда пост президента Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить его с победой национальной сборной.

2 июня стало известно, что в окончательные заявки сборных на ЧМ-2026 вошли 12 футболистов, которые в сезоне-2025/26 выступали в Российской премьер-лиге.