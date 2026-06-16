Песков: Путин не получал приглашения на саммит "Большой семерки" во Франции

Путина не приглашали на саммит G7, заявил Песков Песков: Путин не получал приглашения на саммит "Большой семерки" во Франции

Москва16 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин не получал приглашение на саммит "Большой семерки", который проходит во Франции 15–17 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что точные даты визита в Москву американского бизнесмена Стива Уиткоффа и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера пока не определены.

Конечно же, не было ответил Песков на вопрос журналистов, было ли Путину направлено приглашение по официальным каналам

Саммит "Большой семерки" проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Помимо лидеров стран — членов организации приглашения на участие в нем получили глава киевского режима Владимир Зеленский, а также лидеры четырех ближневосточных государств — Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Ранее издание Politico сообщало, что саммит G7 обещает стать одним из самых напряженных за последние годы.