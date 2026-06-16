Москва16 июнВести.В настоящий момент нет даты приезда в Москву спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя, зятя американского президента, Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Действительно заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут. Точных дат пока нетсказал он в беседе с журналистами
Песков добавил, что на данный момент США заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном. Как отметил пресс-секретарь, после решения этого вопроса, возможно, будет продолжен диалог с Вашингтоном о визите в Москву.
Ранее также сообщалось, что Европа опасается переговоров Вашингтона и Москвы без участия ЕС.