Песков: даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет

Песков ответил на вопрос о дате приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву Песков: даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет

Москва16 июн Вести.В настоящий момент нет даты приезда в Москву спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя, зятя американского президента, Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Действительно заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут. Точных дат пока нет сказал он в беседе с журналистами

Песков добавил, что на данный момент США заняты подготовкой к подписанию меморандума с Ираном. Как отметил пресс-секретарь, после решения этого вопроса, возможно, будет продолжен диалог с Вашингтоном о визите в Москву.

Ранее также сообщалось, что Европа опасается переговоров Вашингтона и Москвы без участия ЕС.