Москва5 июнВести.РФ не планирует направлять американской стороне персональное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в беседе с ТАСС ответил на вопрос, будет ли направлено приглашение Вашингтону на форум, который пройдет осенью во Владивостоке.
Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решениепояснил он
ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная задача мероприятия — координация экономического развития Дальнего Востока и расширение связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее стало известно, что американская делегация впервые с 2018 года приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее возглавил руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.