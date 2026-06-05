Песков заявил, что Москва не будет направлять приглашение на ВЭФ Вашингтону

Песков объяснил, почему Россия не пригласит США на ВЭФ Песков заявил, что Москва не будет направлять приглашение на ВЭФ Вашингтону

Москва5 июн Вести.РФ не планирует направлять американской стороне персональное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков в беседе с ТАСС ответил на вопрос, будет ли направлено приглашение Вашингтону на форум, который пройдет осенью во Владивостоке.

Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение пояснил он

ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная задача мероприятия — координация экономического развития Дальнего Востока и расширение связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что американская делегация впервые с 2018 года приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее возглавил руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.