Москва13 маяВести.Вопрос о визите американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12 мая глава Белого дома допустил возможность своего визита в Россию в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта.
Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дняответил Песков на вопрос РИА Новости о начале проработки российской стороной визита американского президента
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в ходе визита в Китай намерен обсудить Россию и Иран.