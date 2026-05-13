Песков: визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня

Москва13 мая Вести.Вопрос о визите американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12 мая глава Белого дома допустил возможность своего визита в Россию в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта.

Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня ответил Песков на вопрос РИА Новости о начале проработки российской стороной визита американского президента

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп в ходе визита в Китай намерен обсудить Россию и Иран.