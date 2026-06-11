Politico: Трамп пропустит первый матч ЧМ-2026 в США

Трамп не посетит первый матч сборной США на ЧМ-2026 Politico: Трамп пропустит первый матч ЧМ-2026 в США

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп не сможет присутствовать на матче чемпионата мира (ЧМ-2026) по футболу между сборными США и Парагвая, сообщает издание Politico.

Отсутствие Трампа станет заметным. При этом Трамп неоднократно называл ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028 ключевыми событиями, которые показывают мощь США, отмечает издание.

Официальную делегацию США на матче возглавит госсекретарь Марко Рубио уточняет Politico

Президент Парагвая Сантьяго Пенья намерен присутствовать на этом матче.

Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы в страну на ЧМ-2026 попали только "правильные" иностранцы.

Между тем сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи ЧМ-2026 после того, как ему запретили въезд в США.