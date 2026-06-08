Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США накануне ЧМ-2026 Арбитру Артану, включенному в список судей ЧМ-2026, отказали во въезде в США

Москва8 июн Вести.Лучшего арбитра африканского континента не пустили на чемпионат мира по футболу, который в эти дни стартует в США. Арбитр из Сомали Омар Артан прибыл в аэропорт Майами с дипломатическим паспортом, однако сотрудники иммиграционной службы США развернули его обратно.

По данным Федерации футбола Сомали (SFF), на которые ссылается издание The Daily Somalia в соцсети Х, Артану было отказано во въезде без какого-либо объяснения причин. Спортивного судью немедленно отправили рейсом в Стамбул. Примечательно, что Артан направлялся в США для участия в финальной стадии мирового первенства — он был включен ФИФА в список из 52 арбитров, которые должны обслуживать матчи турнира.

Артан вошел в историю как первый представитель Сомали, получивший право судить на чемпионате мира. А в 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Ситуация осложняется тем, что Сомали входит в перечень стран, граждане которых сталкиваются с визовыми ограничениями со стороны Вашингтона. Хотя для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам США, предусмотрены исключения, в случае с Артаном они не сработали.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и впервые в истории пройдет одновременно на территории трех государств — США, Канады и Мексики. Турнир продлится до 19 июля.