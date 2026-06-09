В России указали на избирательный подход ФИФА перед ЧМ-2026 Гаспарян: ФИФА закрывает глаза на беспредел со сборными Ирана и Узбекистана

Москва9 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) применяет избирательный подход в преддверии чемпионата мира 2026. Об этом, сообщил для ИС "Вести" политолог Армен Гаспарян, говорит безразличие ФИФА к беспредельному давлению на сборные Ирана и Узбекистана.

Ранее сборную Узбекистана в Нью-Йорке подвергли досмотру с пристрастием. Футболистам Ирана предписано въезжать на территорию США только в день матча и покидать страну в тот же день. Кроме того, организаторы ЧМ по футболу за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков.

На совершенные преступления в Иране – убийства политических руководителей, убийства детей, ФИФА сделала вид, что ничего не происходит. И, разумеется, сейчас во время беспредельного давления на футбольные сборные Ирана, Узбекистана ФИФА делает вид, что ничего не происходит. Не знаю, если перед ними стоит задача вызвать к себе максимальный негатив, они на верном пути сказал Гаспарян

Накануне сообщалось, что лучшего арбитра африканского континента Омара Артана не пустили на чемпионат мира по футболу, сотрудники иммиграционной службы США развернули его обратно.