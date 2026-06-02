За национальные сборные на ЧМ-2026 выступят 12 футболистов из РПЛ

В национальный сборные ЧМ-2026 попали 12 футболистов российских команд За национальные сборные на ЧМ-2026 выступят 12 футболистов из РПЛ

Москва2 июн Вести.В окончательные заявки сборных на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) вошли 12 футболистов, которые выступали в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Так, в состав сборной Бразилии вошли защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник "Зенита" Луис Энрике.

В состав сборной Кабо-Верде вошли полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол.

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба сыграет за сборную Колумбии.

В состав сборной Демократической Республики Конго вошел игрок "Спартака" Тео Бонгонда, который после ЧМ-2026 покинет столичную команду.

Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби выступит за сбоную Ирана.

В состав сборной Мексики заявлены защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес.

Защитник "Пари НН" Эдгардо Фаринья вошел в состав сборной Панамы.

В сборную Парагвая заявлен защитник московского "Динамо" Хуан Касерес.

Нападающий "Динамо" (Махачкала) Хазем Мастури вошел в состав сборной Туниса.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля с участим 48 сборных.