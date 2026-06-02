Москва2 июнВести.В окончательные заявки сборных на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026) вошли 12 футболистов, которые выступали в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Так, в состав сборной Бразилии вошли защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник "Зенита" Луис Энрике.
В состав сборной Кабо-Верде вошли полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол.
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба сыграет за сборную Колумбии.
В состав сборной Демократической Республики Конго вошел игрок "Спартака" Тео Бонгонда, который после ЧМ-2026 покинет столичную команду.
Полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби выступит за сбоную Ирана.
В состав сборной Мексики заявлены защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес.
Защитник "Пари НН" Эдгардо Фаринья вошел в состав сборной Панамы.
В сборную Парагвая заявлен защитник московского "Динамо" Хуан Касерес.
Нападающий "Динамо" (Махачкала) Хазем Мастури вошел в состав сборной Туниса.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля с участим 48 сборных.