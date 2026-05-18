Головин и Миранчуки попали в итоговый состав сборной России на летние сборы

Москва18 мая Вести.Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом команды на летний сбор. В него вошли Александр Головин и братья Антон и Алексей Миранчуки.

Всего в списке 32 футболиста. Среди них три игрока новоявленного чемпиона России "Зенита". Это вратарь Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Глушенков.

Наибольшее представительство в сборной у бронзового призера российского первенства "Локомотива". В национальную команду из стана "железнодорожников" приглашены Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Артем Карпукас, Даниил Пруцев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

Также в сборную позвали спартаковцев Александра Максименко, Даниила Денисова и Наиля Умярова, армейцев Кирилла Данилова, Данила Кругового, Матвея Кисляка, Ивана Облякова и Дмитрия Баринова.

Столичное "Динамо" в национальной команде представят Максим Осипенко, Антон Миранчук и Константин Тюкавин. Из "Краснодара" вызваны Станислав Агкацев и Никита Кривцов.

Помимо них в сборную вызваны Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов"), Мингиян Бевеев, Максим Петров (оба – "Балтика"), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед"), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе (оба – "Ахмат").

В рамках сбора состоятся три товарищеских матча. 28 мая россияне встретятся со сборной Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.