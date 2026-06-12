Хоккеист Овечкин: на ЧМ-2026 по футболу буду болеть за Бразилию и Испанию

На чемпионате по футболу Овечкин будет болеть за Бразилию и Испанию Хоккеист Овечкин: на ЧМ-2026 по футболу буду болеть за Бразилию и Испанию

Москва12 июн Вести.Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что на чемпионате мира по футболу 2026 года будет болеть за сборные Бразилии и Испании.

Он признался, что его фаворитом в бразильской команде выступает Неймар.

Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. И еще мне импонирует команда Испании приводит слова Овечкина пресс-служба "Кинопоиска"

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. В первом матче сборная Мексики обыграла в большинстве сборную ЮАР со счетом 2:0.