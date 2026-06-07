Москва7 июн Вести.Футболист Артем Дзюба, выступавший за национальную команду России, поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, который этим летом примут США, Канада и Мексика.

Как отметил Дзюба, главным претендентом на победу в турнире является сборная Франции.

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Он добавил, что будет болеть за сборную Португалии.

Французы на групповом этапе сыграют с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Олисе, на счету которого 16 матчей за сборную, до этого года не участвовал в крупных международных турнирах.

Ранее сообщалось, что российским футбольным клубам продлили отстранение от турниров. Сборные РФ не включены в состав игроков еврокубков на сезон-2026/27.