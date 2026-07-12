Москва12 июл Вести.Британская аналитическая компания Opta обновила прогноз на победителя в чемпионате мира по футболу 2026 года: суперкомпьютер фирмы считает, что с наибольшей вероятностью мундиаль выиграет сборная Франции, а наименьшие шансы на кубок у Аргентины.

Как сообщается на сайте компании, перед играми полуфинала команды имеют неравные шансы на победу. Суперкомпьютер считает, что чемпионат выиграет Франция с вероятностью 33,81%. Шансы Испании на победу составляют 24,16%, Англии – 21,97%, Аргентины – 20,06%.

Полуфинальные матчи состоятся 14 и 15 июля. В первый день на поле сразятся сборные Франции и Испании, а во второй – Англии и Аргентины.

Грядущий полуфинал ЧМ-2026 уже вошел в историю как первый, где участниками выступят сразу четыре команды с верхних строчек рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).