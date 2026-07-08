Суперкомпьютер Opta убрал сборную Аргентины из тройки фаворитов ЧМ-2026 Сборная Аргентины выбыла из первой тройки фаворитов ЧМ по версии суперкомпьютера

Москва8 июл Вести.Суперкомпьютер Opta убрал сборную Аргентины по футболу из первой тройки главных претендентов на победу на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте статистической службы.

Шансы действующих чемпионов планеты на повторение триумфа теперь оцениваются как 15,93%, и сборная Аргентины занимает в списке фаворитов первенства четвертую строчку. Основным претендентом на титул, по версии Opta, является теперь сборная Франции (27,62%), а далее идут команды Испании (21,54%) и Англии (17,06%).

Ранее, во время группового этапа, Opta называла аргентинскую сборную главным фаворитом турнира и оценивала ее шансы на успех как 15,46%.

Других участников 1/4 финала чемпионата мира суперкомпьютер считает "андердогами". Так, по его данным, шансы на титул сборной Норвегии, выбившей ранее с турнира команду Бразилии, оцениваются как 6,5%. Далее идет полуфиналист прошлого чемпионата мира сборная Марокко (4,04%), а уже после - команды Бельгии (3,86%) и Швейцарии (3,46%).

Состав участников 1/4 чемпионата мира 2026 года определился в ночь на среду, 8 июля. Последними в данную стадию пробились сборная Аргентины, переигравшая команду Египта со счетом 3:2, а также команда Швейцарии, одолевшая сборную Колумбии в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3).

За выход в полуфинал команда Лионеля Месси поспорит со швейцарцами, сборная Франции сыграет со сборной Марокко, команда Англии встретится со сборной Норвегии, а в еще одном матче сыграют сборные Испании и Бельгии.