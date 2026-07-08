Москва8 июлВести.Суперкомпьютер Opta убрал сборную Аргентины по футболу из первой тройки главных претендентов на победу на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте статистической службы.
Шансы действующих чемпионов планеты на повторение триумфа теперь оцениваются как 15,93%, и сборная Аргентины занимает в списке фаворитов первенства четвертую строчку. Основным претендентом на титул, по версии Opta, является теперь сборная Франции (27,62%), а далее идут команды Испании (21,54%) и Англии (17,06%).
Ранее, во время группового этапа, Opta называла аргентинскую сборную главным фаворитом турнира и оценивала ее шансы на успех как 15,46%.
Других участников 1/4 финала чемпионата мира суперкомпьютер считает "андердогами". Так, по его данным, шансы на титул сборной Норвегии, выбившей ранее с турнира команду Бразилии, оцениваются как 6,5%. Далее идет полуфиналист прошлого чемпионата мира сборная Марокко (4,04%), а уже после - команды Бельгии (3,86%) и Швейцарии (3,46%).
Состав участников 1/4 чемпионата мира 2026 года определился в ночь на среду, 8 июля. Последними в данную стадию пробились сборная Аргентины, переигравшая команду Египта со счетом 3:2, а также команда Швейцарии, одолевшая сборную Колумбии в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3).
За выход в полуфинал команда Лионеля Месси поспорит со швейцарцами, сборная Франции сыграет со сборной Марокко, команда Англии встретится со сборной Норвегии, а в еще одном матче сыграют сборные Испании и Бельгии.