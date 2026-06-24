Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира 2026 года Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины главным претендентом на победу в ЧМ

Москва24 июн Вести.Сборная Аргентины является главным фаворитом и претендентом на титул на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, согласно данным суперкомпьютера Opta, сообщается на сайте статистической службы.

Шансы аргентинской команды на третий в их истории трофей Кубка мира оцениваются как 15,46%. Вероятность выхода Лионеля Месси и его партнеров по сборной в финал составляет 26,73%.

Вторым фаворитом турнира считается сборная Франции (15,06%), а первую тройку замыкает команда Испании (12,48%).

Также в первую десятку претендентов на победу, по версии суперкомпьютера, входят сборные Англии (9,48%), Португалии (6,71%), Германии (6,6%), Норвегии (5,42%), Бразилии (4,56%), Нидерландов (4,26%) и США (4,07%). Шансы других команд-хозяек турнира - сборных Мексики и Канады - оцениваются, соответственно, как 1,57% и 0,64%.

На чемпионате мира были сыграны матчи двух туров группового этапа. 24 июня стартует заключительный третий тур в группах, после чего уже начнется стадия плей-офф. Финал чемпионата мира пройдет на стадионе в Нью-Джерси 19 июля.

Сборная Аргентины обеспечила досрочно выход в плей-офф и первое место в своей группе J, переиграв команды Алжира (3:0) и Австрии (2:0). Месси забил на нынешнем турнире пять мячей и стал лучшим бомбардиром в истории финальных этапов чемпионата мира (18 голов).