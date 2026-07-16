Суперкомпьютер Opta назвал возможного чемпиона мира по футболу 2026 года Суперкомпьютер Opta предрек Испании победу в финале ЧМ-2026

Москва16 июл Вести.Сборная Испании по футболу является фаворитом финального матча чемпионата мира (ЧМ-2026), в рамках которого она сыграет с командой Аргентины. Об этом сообщается на официальном сайте британской аналитической компании Opta.

Такой прогноз компания сделала на основе информации, представленной по итогам анализа данных одноименным суперкомпьютером.

Вероятность победы испанской команды он оценил в 56,31%, тогда как шансы аргентинцев сохранить титул чемпиона мира — в 43,69%.

Финальный матч пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США).

Вечером 15 июля сборная Аргентины одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 и второй раз подряд вышла в финал мирового первенства.

За день до этого испанцы в полуфинале победили команду Франции (2:0), которая до этого этапа, по прогнозам суперкомпьютера Opta, считалась основным претендентом на победу в турнире.