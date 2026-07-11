Москва11 июл Вести.Матч футболистов сборных Англии и Норвегии является самым равным и непредсказуемым среди всех встреч 1/4 финала чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Об этом заявила статистическая служба Opta, опираясь на данные своего суперкомпьютера.

Встреча норвежцев с англичанами пройдет в Майами в ночь на 12 апреля и начнется ровно в полночь по московскому времени. Суперкомпьютер Opta спрогнозировал исход противостояния, проведя 25 тысяч симуляций итогов игры. Из данных следует, что сборная Англии - фаворит матча, но ее превосходство над норвежцами не выглядит столь подавляющим, как у фаворитов в других парах.

По итогам всех симуляций матч завершился победой англичан в основное время только в 49,5% случаев. Сборная Норвегии взяла верх в 25,8% симуляций, а еще 24,7% симуляций завершились вничью по итогам основных 90 минут игры.

Общий коэффициент вероятности прохода сборной Англии в полуфинал любым способом оценивается как 61,7% против 38,4% на успех норвежцев. Это самый низкий показатель у назначенного фаворита. Так, успех сборной Франции в противостоянии с командой Марокко оценивался суперкомпьютером в 73,9%, проход сборной Испании в полуфинал по итогам матча с бельгийцами - 69,8%, а победа сборной Аргентины над командой Швейцарии - 69,4%.

Ранее сборные Франции и Испании, которые считались у Opta фаворитами в парах, выиграли свои матчи 1/4 финала. Французы обыграли сборную Марокко со счетом 2:0, а испанцы 11 июля одолели команду Бельгии со счетом 2:1.