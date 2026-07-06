Билет на матч ЧМ Англия – Норвегия выставлен на продажу за 8 миллионов долларов Telegraph: билет на матч ЧМ Англия – Норвегия выставили на продажу за $8 млн

Москва6 июл Вести.Билет на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Норвегии выставлен на продажу за 8 млн долларов. На это обратила внимание газета The Daily Telegraph.

Как отмечается в материале, хотя в наличии есть и куда менее дорогие варианты, в целом билеты на матч, который пройдет в Майами в ночь на 12 июля по московскому времени, бьют исторические рекорды чемпионатов мира. Так, цены на билеты первой категории начинаются от 3,2 тыс. долларов и доходят до 8,05 млн долларов. Посмотреть игру с мест второй категории обойдется до 103,5 тыс. долларов, а с третьей — до 57,5 тыс. долларов.

Авторы статьи отмечают, что, как показывает нынешнее первенство, болельщики готовы выкладывать огромные суммы для того, чтобы воочию увидеть свои команды в действии. Так, к концу группового этапа самые недорогие билеты были выставлены на перепродажу за 1,2 тыс. долларов, а предложенный британской консьерж-службой Knightsbridge Circle пакет за 4 млн долларов из шести мест в первых рядах на финальный матч с доступом на поле во время церемонии награждения был продан менее чем за сутки.

Ранее стало известно, кто инициировал приостановку красной карточки игрока американской сборной Фоларина Балогана, который был удален с поля в матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026.